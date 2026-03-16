Sebastian Fabijański jest jednym z uczestników najnowszej, 18. edycji "Tańca z Gwiazdami". Aktor znany jest m.in. z takich filmów jak "Kamerdyner", "Botoks" czy "Pitbull. Niebezpieczne kobiety". Można go było również zobaczyć w serialu "Grzechy sąsiadów" i "Odwilż".

Aktor związany był z Julią "Maffashion" Kuczyńską. W 2020 roku para doczekała się syna, Bastka. Para postanowiła się jednak rozstać. Teraz Sebastian Fabijański próbuje swoich sił na parkiecie "Tańca z Gwiazdami". W 2. odcinku show podczas nagrania, które poprzedziło jego występ na tanecznym parkiecie, pojawiła się mama aktora. Wyznała, że modli się o to, by jej syn znalazł żonę.

Wyznała, że modli się o to, by jej syn znalazł żonę. Marzę, żeby w jego życiu to inna kobieta była najważniejsza. Modlę się bardzo intensywnie o żonę dla mojego syna i żeby był dobrym mężem. Sebastian jest teraz właśnie taki, jaki ja chciałam zawsze, żeby był. Po prostu ludzki - wyznała pani Danuta.

Aktor skomentował jej wyznanie w rozmowie z Plejadą. Bardzo mi miło, że tak robi. To jest naprawdę piękne i bardzo jestem jej wdzięczny. Mam nadzieję, że jej modlitwy nie pójdą na marne i przyjdzie taki moment - powiedział Sebastian Fabijański.

Dodał, że jego mama jest bardzo bezpośrednią, szczerą, która mówi, co czuje. Ona ma bardzo dużo przemyślane i myślę, że po prostu chciała to powiedzieć. Ja doceniam bardzo, że w ogóle zdecydowała się na ten udział w tym materiale i że tu w ogóle przyszła. Dla niej to było bardzo trudne. Wiem, jak to przeżywała, jak dzwoniła do mnie, do mojej siostry. Dla mnie to jest super, że ona po prostu zdobyła się na tę odwagę. (...) Powiedziałem już wszystko, co chciałem i kocham to, że tu była i cieszę się bardzo - stwierdził aktor.