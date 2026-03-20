Wieniawa w przeszłości już spotykała się z piłkarzem

Wieniawie popularność przyniosła rola w serialu "Rodzinka.pl". 27-latka znana jest też jako piosenkarka, autorka tekstów, kompozytorka i osobowość medialna. Zadebiutowała w występach scenicznych w Warsztatowej Akademii Musicalowej w Teatrze Muzycznym "Roma".

W przeszłości Wieniawa spotykała się m.in. z Antonim Królikowskim, "Baronem" czy Nikodemem Rozbickim. Plotkarskie media rozpisywały się też o jej znajomości z byłym reprezentantem Polski Tymoteuszem Puchaczem. Teraz celebrytka została przyłapana z innym piłkarzem.

Wieniawa spacerowała z piłkarzem Motoru po Warszawie

W sieci pojawiły się zdjęcia Wieniawy jak spacerującej po Nowym Świecie w Warszawie w towarzystwie Herve Matthysa. 30-latek Belg od 2025 roku gra w Motorze Lublin. Środkowy obrońca w bieżącym sezonie rozegrał 19 meczów. Na swoim koncie nie ma ani jednego gola oraz asysty. Za to dwukrotnie został ukarany żółtą kartką.

Matthys swoją przygodę z piłka zaczynał w akademiach Cercle Brugge, Club Brugge i Anderlechtu. Jego pierwszym klubem w dorosłym futbolu było Westerlo. Później grał też w holenderskich zespołach FC Eindhoven, Excelsior oraz ADO Den Haag. Na swoim koncie ma też występy w młodzieżowych reprezentacjach Belgii.