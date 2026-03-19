"Nie udało mi się uratować mojego małżeństwa"

Artysta postawił na szczerość i wyprzedził medialne doniesienia. W opublikowanym nagraniu nie pozostawił wątpliwości co do sytuacji.

"Oświadczenia są po to, aby uciąć spekulacje na przyszłość (...). Nie udało mi się uratować mojego małżeństwa, więc zanim wszyscy napiszą o tym, mówię o tym sam. I to jest jedyny komentarz (...). Bardzo gorąco proszę, ze względu na dwójkę moich małoletnich dzieci, o wstrzemięźliwość w opiniach do czasu zakończenia postępowania. Z całego serca dziękuję i, co mogę powiedzieć, trzymam za moją jeszcze żonę i siebie kciuki, abyśmy wyszli z tego jak najmniej poranieni".

To pierwsze tak jednoznaczne potwierdzenie rozstania z Polą Wiśniewską.

Cisza przerwana po tygodniach spekulacji

Zanim pojawiło się oficjalne stanowisko, w mediach i wśród fanów od dawna narastały domysły. Sam artysta sugerował, że jego relacja przechodzi poważny kryzys. Z kolei Pola Wiśniewska unikała publicznych komentarzy. Zamiast tego publikowała w mediach społecznościowych krótkie, często symboliczne wpisy i cytaty, które wielu odbiorców interpretowało jako odniesienie do sytuacji w ich małżeństwie.

W centrum uwagi dzieci i prywatność

W swoim oświadczeniu Michał Wiśniewski wyraźnie zaznaczył, że ważne są dzieci i ich dobro. Eksperci podkreślają, że w przypadku rozstań osób publicznych szczególnie ważna jest ochrona prywatności najmłodszych. Dzieci celebrytów często stają się mimowolnymi bohaterami medialnych historii, co może mieć wpływ na ich rozwój i poczucie bezpieczeństwa.

Życie prywatne pod lupą

Historia relacji Michała Wiśniewskiego od lat budzi ogromne zainteresowanie opinii publicznej. Jako lider zespołu Ich Troje artysta przyzwyczaił fanów do szczerości – również w sprawach osobistych. Rozstania i nowe początki wielokrotnie stawały się częścią jego publicznego wizerunku.