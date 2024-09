Telewizja czasów PRL to były tylko dwa kanały. Widzowie mimo a może dlatego, że nie mieli zbyt dużego wyboru chętnie oglądali to, co nadawała telewizja. Pamiętacie kultowe programy tamtych czasów? Jeśli tak, to nasz quiz będzie dla Was przysłowiową bułką z masłem.

Przejdź do quizu