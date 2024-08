"To każdy z domu na wyrywki zna. Co dzień od nowa: łubudu bum bum gruch! Wybucha nowa wojna domowa, O byle co się robi ruch" - to słowa piosenki otwierającej każdy z odcinków serialu "Wojna domowa". Lata mijają, a ten serial praktycznie się nie starzeje. Problemy w nim poruszane nadal są aktualne. Pamiętacie Pawełka, jego rodziców, ich sąsiadkę, panią Irenę i Anulę? Sprawdźcie się w naszym quizie.

Przejdź do quizu