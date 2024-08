Serial "07 zgłoś się" to wciąż jedna z najbardziej popularnych produkcji poświęconych sprawom kryminalnym. W głównego bohatera wcielał się niezapomniany Bronisław Cieślak. W naszym quizie sprawdzimy Waszą wiedzę na temat kilku niuansów z serialu. To co? Zaczynamy?

