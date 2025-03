Lewandowscy ukrywali wizerunek Klary i Laury

Anna i Robert Lewandowscy wychowują wspólnie dwie córki, 7-letnią Klarę i 4-letnią Laurę. Trenerka fitness i jej mąż piłkarz często w mediach społecznościowych zamieszczali wspólne zdjęcia z dziewczynkami. Jednak staranie ukrywali ich wizerunek. Dzieci praktycznie na każdym ujęciu miały tak odwróconą głowę, że nie było widać twarzy.

Lewandowska pokazała twarze córek

Teraz się to zmieniło. Anna Lewandowska na swoim profilu na Instagramie zamieściła zdjęcia, na których są wszyscy członkowie rodziny. Mama, tata i obie córki. W dodatku twarze dzieci widać w pełnej okazałości. Jedno możemy powiedzieć - dziewczynki są śliczne, ale nie odważymy się stwierdzić, do kogo są bardziej podobne. Twoim zdaniem do Anny Lewandowskiej, czy może Roberta Lewandowskiego?

Lewandowski jedzie do Pampeluny

Robert Lewandowski ma za sobą pracowity tydzień. Najpierw w niedzielę jego Barcelona grała na własnym stadionie z Realem Sociedad. Mecz zakończył się zwycięstwem gospodarzy 4:0, a Polak był autorem jednej z bramek. Trzy dni później Katalończycy w Lidze Mistrzów zmierzyli się w Lizbonie z Benficą. Tym razem wygrali 1:0. Natomiast już w sobotę Lewandowskiego i jego kolegów z drużyny czeka ligowy pojedynek w Pampelunie z miejscową Osasuną. Barcelona musi wygrać, by nie martwić się, czy zachowa fotel lidera hiszpańskiej LaLiga.