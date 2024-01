Kamila była studentką teatrologii, pracowała w miesięczniku "Teatr". On przynosił jej do przepisania na komputerze swoje felietony, bo zawsze pisał ręcznie. Po trzech miesiącach zostali parą, a po czterech – wzięli ślub w Sokołowie Podlaskim 5 czerwca 2009 roku. Szczegóły ceremonii zachowali w tajemnicy. Potem chętnie bywali razem na premierach i imprezach kulturalnych. Udzielali wywiadów, wydali razem książkę pt. "Łapa w łapę". Nazywał ją "żoną malutką", ona zaś jego "Andriuszką".

Andrzej Łapicki pominął Kamilę w testamencie

Andrzej Łapicki trzy lata po ślubie zmarł. Miał 88 lat. Żona Kamila nie otrzymała po nim spadku. Aktor pominął ją w testamencie. Pojawiły się plotki, że Łapicki na chwilę przed śmiercią miał żałować małżeństwa z Mścichowską. Wychodziła rano, wracała wieczorem, zachłysnęła się karierą, którą zaczęła robić dzięki jego nazwisku. Musiał zamawiać taksówkę, żeby jeździć na dializy - twierdził informator tygodnika "Na Żywo".

W 2018 roku córka artysty, Zuzanna Łapicka-Olbrychska wywiadzie dla "Wysokich Obcasów Extra" mówiła: Nie byłam jakoś specjalnie zachwycona, ale wiedziałam, dlaczego postanowił ożenić się z młodszą od siebie o ponad pół wieku kobietą. On po prostu odrzucał starość. Dla niego to było upokorzenie, na które się nie godził. Jak to kiedyś napisał Czesław Miłosz: Przemijanie ­– jestem przeciw.

Kamila Łapicka pozbyła się pamiątek po mężu

Po śmierci Andrzeja Łapickiego Kamila wycofała się z życia publicznego. Jak donosiły media, zrezygnowała z walki o zachowek po mężu. Została z niczym.

Niedługo o pogrzebie jego żonę widziano, jak wynosiła pamiątki po nim do śmietnika. Paparazzi pootwierali worki i zrobili zdjęcia, które obiegły potem całą Polską. Wielu nie kryło oburzenia, że Łapicka tak postąpiła. Znalezione w śmieciach rzeczy przejął Emilian Kamiński. — Jestem człowiekiem sentymentalnym. Może to ktoś oceniać, jak chce, ale ja patrzę w przeszłość, myśląc o przyszłości. To są moi mistrzowie. Chciałbym, by byli uhonorowani w moim teatrze — powiedział "Super Expressowi" w listopadzie 2012 r.

Kamila Łapicka pracuje naukowo

Kamila Łapicka w 2013 rozpoczęła studia doktoranckie w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Jej rozprawa doktorska jest poświęcona twórczości współczesnego dramatopisarza hiszpańskiego, Juana Mayorgi.

Przygotowywała monografię na temat inscenizacji polskich dramatów historycznych, które powstały w latach 2010-2020. Dostała nawet na ten cel Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Łapicka pisze także teksty do magazynu "Didaskalia Gazeta Teatralna" i miesięcznika "Teatr". Jest kuratorką sztuki i zasiada w Zespole Sterującym ds. artystycznych Teatr Polska

Z jej profilu na Facebooku wynika, że nadal zajmuje się teatrem. Dużo podróżuje, m.in. do Włoch i do Hiszpanii. 12 stycznia napisała:Wzruszył mnie moment, w którym na ścianie Królewskiej Akademii Hiszpanii w Rzymie pojawiły się nazwiska mojego stypendialnego rocznika - ultra pozytywnych koleżanek i kolegów, z którymi dzielę tę wielką przygodę. Czasami są to ciut stresujące prezentacje projektów, ale częściej zabawne rozmowy w kuchni albo w pralni na dachu. Każdy ma inną pasję, od malarstwa, przez architekturę i komiks, do kościelnych dzwonnic. Jestem wdzięczna za ten czas w moim życiu i za światło za oknem.