Wojciech Modest Amaro to znany restaurator. Popularność zdobył, gdy pojawił się w programie "Hell's Kitchen. Piekielna kuchnia". To tam dał się poznać z ciętego języka i surowego stylu bycia.

To jednak już przeszłość. Amaro przeszedł ogromną przemianę. Być może impulsem do tego były narodziny syna - Gabriela Charbela w 2019 roku. To drugie dziecko restauratora. Dziesięć lat wcześniej Amaro i jego żona Agnieszka przywitali na świecie Nicolasa.

Obydwoje nawrócili się i wychowują dzieci w wierze katolickiej. Amaro, jak mówił w wielu wywiadach, powierzył swoje życie Bogu. Nie tylko zrezygnował z występów w telewizji, ale zrezygnował również z prowadzenia swoich restauracji w Warszawie. Przeprowadził się na wieść i to tam gotuje, zaprasza chętnych na kursy a w wolnych chwilach modli się w kaplicy, która znajduje się na terenie posiadłości.

Wojciech Modest Amaro będzie dziadkiem. To będzie wnuczka

Okazuje się, że niebawem rodzina Wojciecha Modesta się powiększy. Jego żona Agnieszka Anna zanim go poznała urodziła dwie córki - Agnieszkę i Zuzannę. Ta druga niedawno wzięła ślub. Wojciech Modest Amaro poprowadził ją do ołtarza.

Teraz, czym pochwalił się w mediach społecznościowych, on i Agnieszka zostaną dziadkami. W sieci zamieścił wideorelację z tzw. baby shower, które odbyło się w kompletnym, rodzinnym gronie. Na nagraniu widać m.in. tort tort z króliczymi uszami oraz literkę R, która zdobi stół zapełniony słodkimi smakołykami. Wiadomo, że dziewczyna będzie miała na imię Rita.

Będziemy dziadkami! To najpiękniejsze wydarzenie Nowego roku. Rita we can"t wait to meet you - napisał Amaro pod nagraniem.