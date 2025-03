Krystyna Feldman była jedną z najbardziej charakterystycznych aktorek. Choć grywała głównie drugoplanowe role oraz epizody widzowie właśnie za nie ją kochali. Można ją było zobaczyć m.in. w filmach takich jak "Yesterday", "Pociąg do Hollywood" czy "To ja, złodziej" oraz serialu "Jan Serce". Zarówno przed wojną, jak i po wojnie występowała na deskach wielu teatrów.

Kawka z...Krystyną Feldman. "Do życia podchodziła z dystansem"

"Ja mam to co mają Lwowiak, co mają ludzie Wschodu. Do wszystkiego podchodzę jeżeli nie z humorem, to jednak z optymizmem" - zwykła mawiać aktorka. Ryszard Abraham gość tego odcinka "Kawki z..." i autor książki "Krystyna Feldman. Niekiepska babka" pamięta ją z teatru i przypadkowych spotkań na ulicy.

Reklama

Krystyna Feldman była królową teatralną Poznania i rzeczywiście miała taką dewizę, którą starała się wcielać w życie. Ona do wszystkiego podchodziła z dużym dystansem. Potrafiła się śmiać z siebie, swoich przywar - mówi gość Kawki z....

Kawka z...Krystyną Feldman. "Nie gotowała, stołowała się na mieście"

Mało, kto wie, że aktorka nie miała w domu ani pralki, ani lodówki. Nie gotowała, bo stołowała się na mieście. Prała w pralni albo korzystała z usług pań piorących kostiumy w teatrze. Gdy prosiła nigdy nie odmówiły - opowiada Ryszard Abraham.

Kawka z...Krystyną Feldman. "Byli parą, ale nie mieli ślubu"

Reklama

Dodaje, że Krystyna Feldman nigdy nie ukrywała, że nie gotuje i nie pierze. Potrafiła uczynić z tego żarty i dowcipy. Pisała kalambury i wierszyki o swoim braku talentu kulinarnego. Próba ugotowania rosołu prawie skończyła się rozwodem. Chcąc zadowolić kulinarnie swojego partnera, którego nazywała "mężem", bo byli parą, ale nie mieli ślubu, kupiła kurczaka z wnętrznościami i w całości wrzuciła do garnka. Można sobie wyobrazić, jak ten kurczak się ugotował - opowiada Abraham.

"Mężem" Krystyny Feldman był Stanisław Bryliński. Byli ze sobą przez sześć lat. Unikała go na początku. Między nimi była spora różnica wieku. Portki kochała ponad życie, dobrze się w nich czuła. Kiedy pan Stanisław mówił żeby włożyła jakąś sukienkę, ulegała jego zachciankom. Bez wielkie entuzjazmu, ale to robiła - mówi gość Kawki z....

Tych dwoje rozdzieliła śmierć. Stanisław zachorował na zapalenie opon mózgowych. Nie stronił też od alkoholu. Pani Krystyna włożyła mnóstwo pracy w to żeby przestał pić. Złego słowa o nim nie powiedziała. Była bardzo lojalna. Kiedy zachorował na czarnym rynku kupowała lekarstwa, których nie szło dostać w Polsce - opowiada Ryszard Abraham. Gdyby Stanisław Bryliński nie zmarł, jak mówiła w wywiadach aktorka, wzięliby ślub.

Kawka z...Krystyną Feldman. Jak wyglądała jej przygoda z filmem "Mój Nikifor"?

Krystyna Feldman była osobą bardzo wierzącą, choć potrafiła krytycznie wypowiadać się na temat kościoła. Czego nigdy ze względu na wiarę nie zrobiła? I czego nie omieszkała wypomnieć jej jedna z aktorek? Dlaczego została posądzoną o kradzież w jednym z miejsc, w którym się stołowała? Jak przygotowywała się do roli swojego życia czyli Nikifora?

"Broniłam każdej jędzy, tych okrutnych babochłopów sekutnic, które grałam" - zwykła mawiać. Czy tak było również z rolą babki w serialu "Świat według Kiepskich"? Jaka była ostatnia wola Krystyny Feldman? Tego dowiecie się z tego odcinka Kawki z....