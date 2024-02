Długie fryzury, skórzane ubrania i pstrokate kostiumy. A do tego ponadczasowa muzyka, która do dziś wciąż uznawana jest za "kultową". Czy odpowiesz poprawnie na wszystkie pytania? Nie musisz być fanem rocka ani popu, do rozwiązania wystarczy znajomość radiowych list przebojów. Dasz radę dobić do 10/10?

Przejdź do quizu