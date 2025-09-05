lKatarzyna Stoparczyk przez lata była związana z Polskim Radiem, rzede wszystkim z Programem Trzecim Polskiego Radia. Stworzyła tam audycje dla dzieci i młodzieży, w tym "Dzieci wiedzą lepiej” i "Zagadkowa niedziela”, które cieszyły się dużą popularnością zarówno wśród najmłodszych, jak i ich rodziców. Dzieci były tam traktowane poważnie, z wielki szacunkiem i uwagą. Program "Dzieci wiedzą lepiej" przyciągnął uwagę producentów z telewizji. Tak powstał pomysł, by Katarzyna Stoparczyk rozmawiała z dziećmi także w telewizyjnym studio.

"To była bardzo ciekawa sytuacja, w dodatku na tyle dla mnie istotna, że doskonale zapamiętałam ten moment: miejsce, atmosferę i wiele szczegółów z tej rozmowy. Najpierw zadzwonił reżyser. Telefon odebrałam, przemieszczając się z jednego pokoju redakcyjnego do drugiego. Usłyszałam w słuchawce głos Leszka Kumańskiego, jak się okazało, fana mojej audycji radiowej »Dzieci wiedzą lepiej« - opowiadała Katarzyna Stoparczyk Plejadzie. Program "Duże dzieci" dziennikarka prowadziła razem z Wojciechem Mannem. Premierowe odcinki nadawane były w latach 2005-2008.

"Rozmowa z dzieckiem jak oddychanie czystym powietrzem"

"Dla większości ludzi praca z dziećmi jest trudna, a dla mnie jest jak oddychanie czystym powietrzem: naturalna, wręcz odruchowa. Rzadko spotykam ciekawszego rozmówcę niż dziecko" - mówiła dziennikarka Plejadzie.

"Żeby pracować z dzieckiem, trzeba mieć dziecko w sobie"

"Myślenie dziecka zazwyczaj jest nieschematyczne. Ale dziecko jest także bardzo wymagającym rozmówcą, bo nie skupia uwagi jak osoba dorosła i o tę uwagę po prostu trzeba zawalczyć. Zawsze warto, ponieważ kontakt z dzieckiem to jest prawdziwy kontakt z człowiekiem, który nie zakłada masek i nie kalkuluje. Wali prosto z mostu i nawet nie wie, że można inaczej. Zatem, aby pracować z dziećmi, trzeba mieć całkiem dużo dziecka w sobie. Jeśli ktoś nie pielęgnuje tego wewnętrznego dziecka, albo w ogóle go nie ma, to będzie mu trudno porozumieć się z młodym człowiekiem. Wtedy praca rzeczywiście może wydawać się mało satysfakcjonująca lub trudna" - powiedziała Katarzyna Stoparczyk Plejadzie.

Przyjaciele żegnają Katarzynę Stoparczyk

Pod postem w mediach społecznościowych z informacją o śmierci Katarzyny Stoparczyk pojawiło się mnóstwo bardzo emocjonalnych wpisów. Płynie fala kondolencji. "Nie mogę uwierzyć..." - napisała Joanna Racewicz. "Kasiu, mieliśmy iść na kawę... Zamarłem" - napisał na swoim InstaStories Tomasz Organek. "To się nie dzieje naprawdę!!! Ludzie, dlaczego? Taka cudna osoba… Miałyśmy się spotkać za chwilę w Katowicach. Dlaczego…? Właśnie wtedy, gdy wydawało mi się, że akceptuję to, jak ten świat działa… Kaśka!!!" - - napisała Monika Richardson na Instagramie. "Dziękuję za każdą audycję; Wielka strata, słuchałam wszystkich jej rozmów z dziećmi; O nie, co za smutna wiadomość; Kolejna piękna osoba..." - piszą internauci.