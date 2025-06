Matylda Damięcka jest wszechstronnie utalentowana. To aktorka, piosenkarka i graficzka. Na swoim profilu na Instagramie zamieszcza rysunki, które są niezwykle celnymi komentarzami do rzeczywistości. Śledzi ją prawie 300 tys. obserwatorów, a każdy post wywołuje lawinę komentarzy. Tak samo stało 23 czerwca.

Dzień Ojca u Matyldy Damięckiej

"Tatasdej" - napisała Matylda Damięcka z okazji Dnia Ojca i opublikowała kilkanaście grafik. Kilka pierwszych obrazków to rozwinięcia wyrazu "tata". W ten sposób Damięcka wymyśliła zabawną grę słowną. "TATA - Tarcza Atestowana Trosk Amortyzator", "TATA - Twórca Aforyzmów Tegesowo Aktywnych" - czytamy na profilu artystki. To jednak nie wszystko. Kolejne grafiki przedstawiają m.in. ojcowską rękę chroniącą dziecko czytające książkę przed deszczem, mężczyznę określanego mianem "tatomama" i Supermana.

Internauci komentują

"Kocham cię kobieto!", "Wzruszające", "Genialne i prawdziwe", "Zachwycasz!", "Cudne to wszystko", "Wzruszające grafiki! Życzę każdemu takich refleksji o swoim tacie", "Dla wszystkich was, którzy dziś wspominają swoich ojców, jak również dla tych, którzy z różnych powodów nie mogli ich mieć: ściskam was mocno" - napisali internauci.