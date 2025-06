Ralph Kaminski to jeden z najpopularniejszych polskich piosenkarzy. Wydał już cztery, cieszące się ogromną popularnością płyty. Bardzo dużo koncertuje. Niedawno widzieliśmy go na 62. KFPP w Opolu i Hit Festiwal. Jest też częścią projektu Męskie Granie Orkiestra 2025, współtworzył tegoroczny hymn imprezy "To bardzo ziemskie".

Wypadek Ralpha Kaminskiego

To, co wydarzyło się Ralphowi Kaminskiemu, zmusiło go do chwili refleksji nad tempem pracy. Wokalista miał mały wypadeek. Potknął się na chodniku i złamał duży palec u stopy. Mimo to artysta nie rezygnuje z występów, choć sam określa to zdarzenie jako "sygnał z góry, by zwolnić".

"Sygnał z góry, by zwolnić"

"Dzisiaj kolejny dzień prób do Męskie Granie Orkiestra 25 (wolnego nie ma)" – napisał Kaminski w mediach społecznościowych. Przyznał, że wrócił do Warszawy po nagraniach o czwartej nad ranem, by zdążyć na próbę taneczną, która odbyła się zaledwie kilka godzin później. W przerwie między zajęciami przewrócił się na chodniku, co doprowadziło do kontuzji. "Będę Wam kulał przez chwilę na scenie" - dodał.