W 2019 r. gwiazda piosenki Adele zaskoczyła fanów spektakularną metamorfozą. Bardzo schudła. Artystce udało się schudnąć aż 40 kg, co zawdzięczała przejściu na tzw. dietę sirtfood oraz zmianie stylu życia. Ten sposób odżywiania został opracowany przez Aidana Gogginsa i Glena Mattena, naukowców z Uniwersytetu w Surrey.

Katarzyna Bosacka idzie w ślady Adele

Katarzyna Bosacka poinformowała internautów, że z dużym entuzjazmem i ciekawością rozpoczyna stosowanie diety sirtfood. W swoim najnowszym wpisie wyjaśniła, na czym polega ten sposób odżywiania i opisała kolejne etapy diety.

Reklama

"Wiecie, że zawsze wybieram tylko to, co zdrowe i nieprzetworzone? Dlatego zdecydowałam się właśnie na tę dietę. Opiera się ona na produktach, które mogą pobudzać tzw. białka sirtuinowe - to naturalni "strażnicy" naszego organizmu, którzy wspierają metabolizm i mogą spowalniać procesy starzenia" - napisała Katarzyna Bosacka.

Katarzyna Bosacka wyjaśnia, co to jest dieta stirfood

"Cały plan składa się z trzech etapów: 1. Pierwsze dni to delikatne wejście – koktajle i lekkie posiłki, by pobudzić organizm. 2. Potem stopniowo zwiększa się kaloryczność i liczba pełnych posiłków. 3. Ostatni etap to już stabilizacja i utrzymanie zdrowych nawyków na dłużej" - tłumaczy Bosacka. Zaznaczyła również, że cały proces trwa 24 dni i poprosiła obserwatorów, aby trzymali za nią kciuki.