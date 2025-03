David Beckham to nie tylko legenda futbolu, ale i postać, której życie od lat budzi ogromne zainteresowanie. Choć wielu podziwiało jego sportowy talent i konsekwencję, mało kto wiedział, z jakim wyzwaniem mierzy się na co dzień. W szczerych wywiadach były piłkarz ujawnił szczegóły swojej długo skrywanej walki, która wpływa nie tylko na niego, ale i jego rodzinę. Co tak naprawdę kryje się za jego dążeniem do perfekcji?