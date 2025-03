Lady Pank to zespół, który powstał w czasach PRL a dokładnie w 1981 roku. Inicjatorem był gitarzysta Jan Borysewicz oraz autor tekstów i producent muzyczny Andrzej Mogielnicki.

Lady Pank. Kiedy powstał zespół?

Lady Pank obecny jest na polskiej scenie muzycznej już od ponad 40 lat. Co prawda zaliczył dwie przerwy, ale w połowie lat 90. wrócił i do dziś koncertuje oraz nagrywa nowe piosenki. Najbardziej znane hity zespołu to piosenki takie jak "Fabryka małp", "Zawsze tam gdzie Ty", "Minus 10 w Rio" oraz "Marchewkowe pole".

Koniec Lady Pank? Jan Borysewicz odpowiada

Wielu fanów zastanawia się zapewne, jak długo jeszcze ich ulubiony zespół będzie pojawiał się na scenie. Kilka lat temu wokalista innej popularnej w czasach PRL grupy postanowił "zejść ze sceny, niepokonanym". Chodzi o Grzegorza Markowskiego, który był liderem Perfectu.

O koniec Lady Pank został zapytany w jednym z najnowszych wywiadów Jan Borysewicz. Takie pytanie zadała mu Katarzyna Nosowska i jej syn Mikołaj Krajewski w podcaście "Bliskoznaczni". Muzyk w tym roku kończy 70 lat. Na pytanie o koniec kariery odpowiedział, że nie myśli jeszcze o zejściu ze sceny.

Przyznał jednak, że zarówno on, jak i inni członkowie Lady Pank czują, że czas upływa. Koniec będzie więc uzależniony od stanu zdrowia Borysewicza i jego kolegów. Na razie muzyk wciąż chce i czuje, że może grać i występować.

Jan Borysewicz mówi kiedy Lady Pank zejdzie ze sceny

Wyznał, że gdy jakiś czas temu obawiał się, że wokalista Lady Pank czyli Janusz Panasewicz zrezygnuje ze śpiewania, był gotowy na to, by znaleźć zastępcę.

Trzy miesiące temu go pytam: "Janusz, jak myślisz, ile lat jeszcze damy radę? 10 lat damy?". "Jak zdrowie pozwoli". [...] Ja się czasem obawiałem jeszcze rok czy dwa lata temu i mówię "Kurde, jak Panas powie, że dosyć, to ja biorę nowego wokalistę". Ja będę chciał jeszcze grać. Tak sobie pomyślałem, wiesz, tak po cichu. Czy tam głośno? W każdym razie, na tę chwilę widzę, że to nam nie grozi - mówił Borysewicz w rozmowie z Nosowską i jej synem.

Fani Lady Pank na razie mogą spać spokojnie. Żaden z muzyków z zespołu nie odchodzi. Wręcz przeciwnie. Okazuje się, że zespół pracuje w studiu nad nowym materiałem.