Oscary 2025. Daryl Hannah oddała hołd Ukrainie

Daryl Hannah, amerykańska aktorka znana m.in. z takich hitów jak "Kill Bill", wystąpiła na scenie podczas 97. rozdania Oscarów, która odbyła się w nocy z niedzieli na poniedziałek w Hollywood. Gwiazda wręczała nagrodę najlepszy montaż filmowy. Przywitała się słowami "Slava Ukraine!", czyli "Chwała Ukrainie". - To prawdziwi twardziele – dodała Hannah. Nagroda za najlepszy montaż trafiła do Seana Bakera, autora filmu "Anora", lecz to słowa o Ukrainie wzbudziły największe emocje wśród publiczności.

Publiczność zgromadzona w Dolby Theatre zareagowała na wspomnienie o Ukrainie gromkimi brawami. Daryl Hannah to jedyna osoba, która wspomniała o Ukrainie w czasie ceremonii rozdania najważniejszych nagród w branży filmowej. Nagranie z wypowiedzią Daryl Hannah z Oscarów obiegło media społecznościowe, wzbudzając ogromne poruszenie wśród internautów.

Daryl Hannah o Ukrainie na Oscarach. Echo kłótni w Gabinecie Owalnym

Słowa aktorki Daryl Hannah zostały odebrane jako jej komentarz do ostrej wymiany zdań, do której doszło w miniony piątek w Gabinecie Owalnym w Białym Domu. Spotkanie przed kamerami prezydenta USA Donalda Trumpa oraz wiceprezydenta J.D. Vance'a z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim nie przebiegło zgodnie z planem.

Przywódcy nie podpisali umowy w sprawie ukraińskich złóż, a także nie wystąpili wspólnie na konferencji prasowej. Prezydent Ukrainy przedwcześnie opuścił spotkanie, a kłótnia w Białym Domu jest szeroko komentowana w mediach na całym świecie. - Powinieneś być wdzięczny. Nie masz kart w ręku. Albo zawrzemy umowę, albo się rozejdziemy - powiedział Donald Trump do prezydenta Ukrainy w czasie spotkania. J.D. Vance oskarżył Zełenskiego m.in. o brak szacunku. - Wołodymyr Zełenski nie uszanował Stanów Zjednoczonych w ich ukochanym Gabinecie Owalnym. Może wrócić, kiedy będzie gotowy na pokój - napisał Donald Trump w mediach społecznościowych.