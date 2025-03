Wiele osób uznało, że Demi Moore została potraktowana niesprawiedliwie i że wręcz "okradziono ją" z Oscara. Pojawiły się też głosy, że to "największe pominięcie w historii Oscarów". "Reakcja Demi była smutna, ​​była całkowicie zszokowana; To była jej nagroda, to był jej czas i Akademia jej ją odebrała. Boże, jestem taki wściekły" - napisali fani.

Reakcja Demi Moore

Demi Moore na oscarowej gali starała się zachować pokerową twarz. Kamery uchwyciły jednak jej reakcję na werdykt. Był grymas rozczarowania. wiedziona. Po chwili zaczęła bić brawa zwyciężczyni.

Reklama

Ekspertka od czytania z ruchu warg Nicola Hickling opowiedziała "Daily Mail" o tym, co jeszcze zauważyła na nagraniach, które obiegły sieć. Demi mówi "miło", ale nie uśmiecha się, kiedy to mówi. Jej ciało wygląda tak, jakby musiała się zmusić, żeby to powiedzieć - powiedziała ekspertka.