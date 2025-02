Anya Taylor-Joy w kreacji Diora na premierze filmu "Wąwóz"

Anya Taylor-Joy pojawiła się w Los Angeles na premierze filmu "Wąwóz". Aktorka, wcielająca się w najnowszym filmie akcji w rolę agentki specjalnej, zaskoczyła stylizacją. Na tę okazję wybrała prostą, krótką jedwabną sukienkę z kolekcji domu mody Dior. Stylizację uzupełniły sandały marki Jimmy Choo, diamentowy naszyjnik oraz kolczyki słynnej marki jubilerskiej marki Tiffany and Co. Całości szyku dodały gładko spięte włosy oraz klasyczny makijaż.

Anya Taylor-Joy w kreacji od Diora. Zaskoczyła wyborem

Anya Taylor-Joy jest ambasadorką domu mody Dior, więc często widujemy ją na czerwonym wydanie w kreacjach marki. Tym razem nie było inaczej. Jedyne co zaskoczyło to forma sukienki. Argentyńsko-brytyjska aktorka preferuje spektakularne, a nawet nieco teatralne kreacje. Na premierze filmu "Wąwóz" pojawiła się w minimalistycznej, prostej minisukience, która okazała się nie być pozbawiona elementu dramatycznego. Stanowiła go plisowana peleryna, która po rozłożeniu wyglądała - jak to opisują zagraniczne media - "jak skrzydła anioła".