Sharon Stone ma królewskie korzenie. Jej przodkiem jest wielka postać

Sharon Stone wystąpiła w popularnym programie telewizyjnym "Finding Your Roots”, w którym znane osoby odkrywają swoje pochodzenie. Gospodarzem show jest znany historyk Uniwersytetu Harvarda historyk prof. Henry Louis Gates Jr. W programie udział wzięło już wiele znanych osób, m.in. Joe Manganiello, Bob Odenkirk czy Edward Norton. Ostatnią bohaterką była Sharon Stone, która poznała swoje korzenie genealogiczne.

Reklama

Profesor Henry Louis Gates Jr. ujawnił, że Sharon Stone jest spokrewniona z dwoma francuskimi władcami. Ci z kolei powiązani są z - jak to określił gospodarz programu - "najsłynniejszą osobą na świecie". O kogo chodzi? Prowadzący pokazał aktorce portret tej osoby, pytając, czy wie, kto to jest. Jak się okazało, portret przedstawiał Karola Wielkiego, pierwszego rzymskiego cesarza. Jak wyjaśnił gospodarz show, Karol Wielki jest 38. pradziadkiem Sharon Stone. - To jedna z najważniejszych osób w historii, która w zasadzie stworzyła nowoczesną Europę - dodał Gates Jr. Amerykańska gwiazda nie miała pojęcia o swoim pochodzeniu i nie kryła zdziwienia tą informacją.