Beata Chmielowska-Olech w 1998 roku dołączyła do ekipy programu "Teleexpress Junior". Później przeszła do głównego wydania "Teleexpressu". Stała się jedną z twarzy programu.

Ostatni raz widzowie zobaczyli ją na wizji 11 grudnia ubiegłego roku. Prezenterka pożegnała się z posadą po zmianach, które zaszły w Telewizji Polskiej. Nie rozpaczała jednak po utracie pracy, bowiem w końcu miała więcej wolnego czasu dla rodziny.

Beata Chmielowska-Olech dołącza do ekipy programu śniadaniowego

Dziennikarka w rozmowie z "Faktem" ujawniła, że przyjęła zaproszenie od Beaty Boruckiej, założycielki telewizji internetowej Silver TV. Dołączy do ekipy programu "Na dobry dzień". Beata Chmielowska-Olech poprowadzi także autorski format "Silver Express".

"Telewizję mam we krwi i lubię ludzi. Nawet jeśli niektórzy bardzo starają się mi zaszkodzić, to nauczyłam się odpuszczać i iść dalej. (...) Z przyjemnością informuję też, że przyjęłam zaproszenie od Beaty Boruckiej, największej polskiej silver-influencerki, założycielki telewizji internetowej Silver TV. Dołączam do przyjaznej ekipy programu śniadaniowego "Na dobry dzień", a także poprowadzę tam autorski format "Silver Express", czyli pociąg do wiedzy i rozrywki" - powiedziała w rozmowie z "Faktem".

Beata Chmielowska-Olech pisze doktorat

Przerwa w pracy zmotywowała dziennikarkę do powrotu na uczelnię. Beata Chmielowska-Olech pisze doktorat na Wydziale Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. "W przyszłości nie wykluczam zajęć ze studentami, bo od lat dzielę się swoją wiedzą i doświadczeniem z młodymi ludźmi" - powiedziała.