Krzysztof Rutkowski i jego żona Maja nie robią ze swojego życia tajemnicy. Wręcz przeciwnie, chwalą się chętnie wszystkim, co się u nich dzieje. Szeroko relacjonowali np. komunię i urodziny syna czy odnowienie swojej przysięgi małżeńskiej. Raz na jakiś czas oboje pojawiają się w programach telewizyjnych jako goście. Teraz jednak szykuje się coś specjalnego.

Krzysztof Rutkowski wziął udział w "Tańcu z gwiazdami", ale sukcesu nie odniósł. Występował też w serialu "Lombard. Życie pod zastaw". Krzysztof zagrał samego siebie, co, jak sam przyznał, jest dla niego nowym doświadczeniem.

Para opublikowała filmik na Instagramie, w którym pochwaliła się, że właśnie podpisują umowę z TVN na show z ich udziałem. W rozmowie z Plejadą Rutkowski powiedział odrobinę więcej, na temat tego angażu.

Nie mogę za wiele zdradzić, ale tak podpisaliśmy z Mają umowę na nowy program w TVN-ie. W przyszłym tygodniu zaczynamy zdjęcia pilotażowe. A emisja jeszcze w tym roku - wyjawia.

"Azja Express"?

Nie będzie to "Azja Express". To zupełnie nowy program, w którym wystąpię tylko ja i moja żona. Mieliśmy propozycję udziału w "Azji Express", jednak jest to zbyt długi okres wyjazdowy. W związku z tym niestety, ale odmówiliśmy. Nie wiadomo, ile w tym programie jesteś, a nikt nie będzie celowo kazał ci nogę połamać, żeby z programu wypaść, bo to byłoby nie fair i nie w porządku w stosunku do samego producenta - powiedział Krzysztof Rutkowski.