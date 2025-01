O tym, że choruje na raka księżna Kate w specjalnym nagraniu poinformowała wiosną ubiegłego roku. Wyznała, że poddała się leczeniu. Intensywna chemioterapia sprawiła, że na kilka miesięcy wycofała się z życia publicznego.

Księżna Kate wróciła do obowiązków

Potem księżna Kate znowu zaczęła pojawiać się na oficjalnych wydarzeniach. We wtorek 14 stycznia pojawiła się niespodziewanie z wizytą w Royal Marsden Hospital. To właśnie tam walczyła o swoje zdrowie. Chciała osobiście podziękować personelowi za opiekę.

Księżna Kate wydała oświadczenie. Rak jest w remisji?

Również tego dnia księżna Kate wydała nowe oświadczenie. Poinformowała w nim o swoim stanie zdrowia. Wyznała, że lekarze nie wykryli u niej żadnych nowych objawów choroby. To oznacza, że rak jest w remisji. Żona Williama podziękowała wszystkim za wsparcie, które otrzymała w czasie choroby.

Księżna Kate o swoim zdrowiu. Pisze o uldze

Moje serdeczne podziękowania kieruję do wszystkich, którzy po cichu towarzyszyli Williamowi i mnie, gdy przechodziliśmy przez to wszystko- napisała księżna Kate.

Nie mogliśmy prosić o więcej. Opieka i porady, które otrzymaliśmy przez cały czas, gdy byłam pacjentką, były wyjątkowe. (...) To ulga być teraz w remisji i nadal koncentruję się na powrocie do zdrowia. Jak każdy wie, kto doświadczył diagnozy raka, przystosowanie się do nowej normalności wymaga czasu. Nie mogę się jednak doczekać satysfakcjonującego roku. Jest na co czekać. Dziękuję wszystkim za nieustające wsparcie- wyznała.