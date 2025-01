Grażyna Szapołowska została modelką. 72-latka podpisała prestiżowy kontrakt

Grażyna Szapołowska to jedna z największych polskich gwiazd filmowych. 72-letnia aktorka ma za sobą wiele udanych ról, m.in. w takich produkcjach jak "40-latek", "Magnat", "Lalka", "07, zgłoś się" i wielu innych. W pamięci widzów zapisała również jako Telimena z "Pana Tadeusza". Szapołowska od lat uchodzi za synonim elegancji i urody, który podziwiają zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Mimo upływu lat, aktorka nie straciła wdzięku. Przeciwnie, jej wygląd wciąż budzi zainteresowanie, dzięki czemu gwiazda właśnie podpisała kontrakt z prestiżową agencją modelek Selective.

Oznacza to, że Grażyna Szapołowska, dołączyła do grona dojrzałych modelek, które w ostatnich latach są bardzo chętnie zapraszane do udziału w sesjach zdjęciowych i pokazach mody. Wśród polskich nazwisk do grona gwiazd dojrzałego modelingu dołączyły m.in. 65-letnia Lidia Popiel czy 57-letnia Bogna Sworowska

Grażyna Szapołowska została modelką. Sekret jej szczupłej sylwetki i młodzieńczego wyglądu

Wiele osób zastanawia się, jak zachować szczupłą sylwetkę i młodzieńczy wygląd, mimo upływu lat? Okazuje się, że Grażyna Szapołowska znalazła odpowiedź na to pytanie. Jej sekret jest doskonałej prezencji tkwi w regularnej aktywności fizycznej. Kilka lat temu aktorka zdradziła w wywiadzie na łamach "Głosu Szczecińskiego", że miała problemy z kręgosłupem, którym towarzyszyły ból. Ćwiczenia fizyczne, m.in. wzmacniające mięśnie brzucha, pozwoliły pozbyć się tych dolegliwości. Jednak sport to nie wszystko. Aktorka ma jeszcze kilka innych porad. - Generalnie uważam, że niewiele trzeba kobiecie do tego, by o siebie zadbać: świeże powietrze, trochę gimnastyki, trochę seksu, trochę książki, trochę przespanych nocy - wyznała gwiazda.