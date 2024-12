Katarzyna Cerekwicka to piosenkarka znana z takich hitów jak "Na kolana" czy "Bez ciebie". Artystka zamieściła w sieci post, w którym napisała o swoich problemach z jednym z banków. Okazuje się, że zablokował jej firmowe konto oraz kartę.

Katarzyna Cerekwicka ma problemy z bankiem

Cerekwicka postanowiła publicznie zwrócić się do firmy, bo jak wyjaśniła nie ma już "cierpliwości" na dalsze bezskuteczne próby kontaktu z bankiem. Zwracam się z reklamacją dotyczącą państwa działań w zakresie blokowania mojej karty płatniczej oraz konta firmowego z rzekomych powodów bezpieczeństwa. Robię to publicznie, ponieważ nie mam już ani przestrzeni, ani cierpliwości, aby ponownie kontaktować się z państwa infolinią!- czytamy w poście.

Katarzyna Cerekwicka pisze o "skandalicznej" sytuacji

Okazuje się, że piosenkarka stara się wyjaśnić sprawę od 27 grudnia. Jej zdaniem sytuacja jest "niedopuszczalna i skandaliczna". Stwierdziła również, że to brak profesjonalizmu. Zaznaczyła, że nie ma powodów, dla których jej konto powinno być zablokowane. Przyznała, że długotrwałe próby rozwiązania problemu mocno utrudniają "prowadzenie działalności gospodarczej".

Internauci komentują wpis piosenkarki

Z tego co wiem, nie jestem pierwszą ani ostatnią osobą, która napotkała podobny problem. Państwa bank boryka się z tego rodzaju sytuacjami od co najmniej roku, co wskazuje na systemową nieskuteczność i brak realnych działań naprawczych - napisała Cerekwicka.

Post skomentowało wielu internautów. Zdaniem jej koleżanki po fachu Anny Rusowicz piosenkarka powinna żądać odszkodowania. Wiele osób pisało też, że nie jest jedyną osobą, która ma z tym problemy.