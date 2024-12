Bohdan Łazuka to aktor, który wystąpił w wielu filmach i serialach. Można go było oglądać m.in. w komedii "Nie lubię poniedziałku", "Małżeństwo z rozsądku", czy "Kapitan Sowa na tropie".

Bohdan Łazuka nie stronił od alkoholu

Prywatnie życie aktora również było barwne i pełne zakrętów. W jednym z wywiadów wyznał, że przez całe życie "za kołnierz nie wylewał". Jego słabość do alkoholu sprawiła, że stracił prawo jazdy i "zawalił" wiele spraw.

Wyobrażam sobie, co musiały przeżywać moje żony. Najbardziej te moje niesubordynacje uderzały właśnie w najbliższe osoby, także w przyjaciół aktorów - mówił w rozmowie z "Super Expressem".

Przez alkohol aktor "zawalił" wiele spraw

Warto przy tym wspomnieć, że aktor był żonaty aż cztery razy. Bohdan Łazuka nie krył, że spóźniał się na próby, zawalał występy. Kiedyś Irena Kwiatkowska tak trzasnęła drzwiami ze złości, że aktor jest spóźniony, że o mało nie stracił palców. Przyszedłem wtedy pod wpływem na nagranie do radia. Ja nie jestem obłudny. Jak idę do restauracji, to piję wódkę. Jak idę do kościoła to się modlę - stwierdza Łazuka.

To o pijaństwie Bohdana Łazuki mówiła Hanka Bielicka

Jego słabość do alkoholu w osobliwy sposób skomentowała Hanka Bielicka, kiedy dowiedziała się, że aktor popija. Ja wiem, ja wiem, że to jest nieznośne dla kolegów, dla rodziny, dla wszystkich, ale jak ty nie pijesz, to jesteś strasznie nudny - powiedziała do Łazuki.