Teledysk Sabriny Carpenter "Feather" nagrany w kościele

Sabrina Carpenter, autorka takich hitów jak "Espresso" czy "Please, Please, Please", wywołała skandal teledyskiem to utworu „Feather”. Niektóre sceny do wideoklipu nagrano w nowojorskim kościele katolickim Matki Bożej Szkaplerznej (Our Lady of Mount Carmel Church). Widać na nim m.in. amerykańską gwiazdę w krótkiej, czarnej kreacji i welonie występującą na tle ołtarza. Zgodę na nagranie prowokacyjnego klipu wyraził ksiądz Jamie Gigantiello, do niedawna, proboszcz parafii.

W październiku 2023, po premierze kontrowersyjnego teledysku Carpenter diecezja Brooklynu oświadczyła, że jest "oburzona przemocą i seksualnymi treściami". Po skandalu, który wówczas wybuchł, proboszcz wystosował list, w którym swoją decyzję uznał za błędną. Zapewniał również, że w czasie nagrania nie było go na terenie świątyni. Miał również nie wiedzieć, jak miały wyglądać sceny filmowane w zarządzanym przez niego kościele.

Reklama

Ksiądz zwolniony z pełnienia służby

W poniedziałek diecezja wydała komunikat o odwołaniu proboszcza parafii z pełnienia obowiązków. Zwolnienie Jamie Gigantiello z "jakiegokolwiek nadzoru duszpasterskiego i funkcji zarządczej" to konsekwencja ponad rocznego śledztwa, jakie prowadzono w tej sprawie. Wynikiem śledztwa ma być również ujawnienie innych nieprawidłowości w funkcjonowaniu parafii. Chodzi m.in. o niegospodarność finansową.