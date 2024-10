Bruce Willis to jeden z najpopularniejszych aktorów na świecie. Gwiazdor w 2022 roku podjął decyzję o zakończeniu kariery ze względu na pogarszający się stan zdrowia. Niedługo później okazało się, że cierpi na otępienie czołowo-skroniowe (FTD), czyli jeden z rodzajów demencji starczej. Od tego czasu aktor unikał mediów.

Reklama

Chory Bruce Willis pokazał się publicznie. Do sieci trafiły nowe zdjęcia

W sieci pojawiły się najnowsze zdjęcia Bruce’a Willis’a, który został zauważony podczas przejażdżki samochodem po Studio City. W podróży towarzyszył mu ochroniarz. Na zdjęciach Bruce Willis prezentuje się naprawdę świetnie. Widać, że aktor jest w dobrej kondycji.

Tak dziś wygląda Bruce Willis. Była żona zdradziła, jak się czuje

Demi Moore i Bruce Willis, choć rozwiedli się w 2000 roku, pozostali w bliskich relacjach. Aktorka była obecna na drugim ślubie Willisa oraz uczestniczyła w odnowieniu przysięgi małżeńskiej przez aktora i jego obecną żonę Emmę Heming Willis. Niedawno wypowiedziała się na temat obecnego stanu zdrowia byłego męża.

– Choroba jest czymś, na co nie mamy wpływu. Trzeba ją po prostu dogłębnie zaakceptować. Na tym etapie, na jakim się znajduje, Bruce jest stabilny. Mam nadzieję, że jak najdłużej będziemy mogli dzielić się tym, co mamy – ujawniła aktorka.

Na co choruje Bruce Willis? "To choroba całej rodziny"

Otępienie czołowo-skroniowe to jeden z rzadziej występujących rodzajów demencji. Schorzenie rozwija się wskutek występowania zmian zwyrodnieniowych w płatach czołowych oraz przednich częściach płatów skroniowych mózgu. Do głównych objawów należą nasilające się z biegiem czasu zaburzenia funkcji poznawczych, mowy i zachowania.

- Wciąż uczę się tego, jak trudną chorobą jest demencja. A jest ona trudna nie tylko dla pacjenta, ale i dla członków jego rodziny. Nie inaczej jest w naszym przypadku. Mówi się, że to choroba całej rodziny i rzeczywiście tak jest. Poznanie diagnozy przyniosło nam pewną ulgę. Nie uczyniła ona tej sytuacji mniej bolesną, ale gdy wiesz, co konkretnie dzieje się z ukochaną osobą, łatwiej jest ci to zaakceptować. W naszym życiu dzieje się wiele pięknych rzeczy. To bardzo ważne, by odwrócić uwagę od smutku i żalu – wyznała w jednym z wywiadów małżonka aktora Emma Heming Willis.