Pożar na Złotej 44. Konieczna była ewakuacja

Do pożaru w apartamentowcu Złota 44 doszło we wtorek 22 października w godzinach porannych. Ogień wybuchł na ósmym piętrze wieżowca w strefie rekreacyjnej, w której mieszczą się: siłownia, basen i sauny. To właśnie w saunie doszło do zaprószenia ognia.- Na początku ogień próbowali gasić użytkownicy obiektu i ochrona. Po przyjeździe na miejsce działania przejęli strażacy - powiedział oficer prasowy Komendanta Miejskiego PSP w Warszawie Artur Laudy (za WPROST).

Z budynku ewakuowano 30 osób. W akcji wzięły udział cztery zastępy straży pożarnej. Sytuacja została opanowana w niespełna godzinę. Nikt nie ucierpiał.

Apartamentowiec Złota 44. Kto w nim mieszka?

Złota 44 to luksusowy apartamentowiec w centrum Warszawy, który cieszy się ogromną popularnością wśród znanych osobistości. Swoje mieszkania mają tu m.in. Anna i Robert Lewandowscy, Kuba Błaszczykowski i Joanna Krupa. Złota 44 to nie tylko najwyższy budynek mieszkalny w Polsce (mierzy 192 metry), ale w całej Unii Europejskiej. Autorem projektu jest amerykański architekt polskiego pochodzenia Daniela Libeskinda