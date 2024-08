Sobota 31 sierpnia to drugi dzień nadawania przez Polsat programu śniadaniowego. Piątkowe wydanie wywołało masę komentarzy. Opinie są w większości pozytywne, choć jak zawsze są też tacy, którym wiele się nie podoba w "Halo tu Polsat". W piątek show prowadzili Agnieszka Hyży i Maciej Rock. W sobotę z widzami przywitali się Katarzyna Cichopek oraz Maciej Kurzajewski. W telewizyjnej kuchni królowała Ewa Wachowicz.

Halo. Tu. Polsat. Tak, cieszymy się, że jesteśmy z państwem. Dla nas to jest pierwszy program, mam nadzieję, że nie zapomniany dla państwa również. Jesteśmy z wami zawsze w piątek, w sobotę i w niedzielę. Zatem kochani, witamy was bardzo serdecznie. Publiczność w studio, publiczność przed telewizorami. Zaczynamy nową przygodę, a zaczynamy pięknie i smacznie - zaczęła Katarzyna Cichopek.

Ewa Wachowicz przygotowywała w telewizyjnej kuchni m.in. sałatkę Cezar. Zwróciła się do Macieja Kurzajewskiego z pytaniem o jego pasję do gotowania. Słyszała bowiem, że lubi robić śniadania Katarzynie Cichopek. Maciej Kurzajewski potwierdził, bo "kuchnia to jego ulubione miejsce w domu". Prowadzący "Halo tu Polsat" polecił też widzom, by celebrowali wspólne poranki z ukochaną osobą, zwłaszcza jak pogoda jest piękna.

I to, proszę państwa, jest przepis na szczęście - potwierdziła z szerokim uśmiechem na twarzyKatarzyna Cichopek.