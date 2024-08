Informację o śmierci Reny Rolskiej Związek Artystów Scen Polskich przekazał we wtorek, 27 sierpnia. Artystka była zasłużoną członkinią ZASP.

Pożegnanie z Reną Rolską

"Po zdecydowanym i ostatecznym pożegnaniu ze sceną w pamiętnym 1981 r. oddała się pracy społecznej, przez lata przewodnicząc Sekcji Estrady ZASP, jednej z najaktywniejszych i najweselszych sekcji Stowarzyszenia, aktualnie członkini Zarządu Sekcji Repartycyjnej Twórców i Artystów Wykonawców Radiowych oraz Audialnych" - napisano w informacji.

Kariera Reny Rolskiej

Rena Rolska była piosenkarką i aktorką estradową, wykonawczynią wielu popularnych przebojów, nagradzanych na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu i Międzynarodowym Festiwalu Piosenki w Sopocie.

Rena Rolska zadebiutowała w 1955 roku, podczas koncertu audycji radiowej „Zgaduj zgadula”, w Hali Gwardii w Warszawie jako solistka Orkiestry Tanecznej Polskiego Radia . W latach 1956–1960 występowała w kabarecie architektów Pineska.

Wśród nich m.in.: "Złoty pierścionek", "Gdy w ogrodzie botanicznym zakwitną bzy", "Jak to dziewczyna", "Nie oczekuję dziś nikogo" czy "Na Francuskiej". Rena Rolska była odtwórczynią postaci niesfornej uczennicy wywoływanej do tablicy w słynnej audycji radiowej „Podwieczorek przy mikrofonie”.

Rena Rolska współpracowała m.in. z Wojciechem Młynarskim oraz Marianem Jonkajtysem, który był jej mężem. Wśród powodów zakończenia przez nią pracy artystycznej wskazuje się względy polityczne. To one miały sprawić, że Jonkajtys został zmuszony do rezygnacji z prowadzenia z założonego przez siebie Teatru na Targówku.