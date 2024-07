Krzysztof "Grabaż" Grabowski jest liderem grup Pidżama Porno i Strachy Na Lachy. 59-latek jest wokalistą i kompozytorem większości hitów tych zespołów. Muzyk w mediach społecznościowych poinformował, że trafił do szpitala. Nie jest to jego pierwsza wizyta w szpitalu w tym roku. Artysta musiał przejść operację.

Krzysztof "Grabaż" Grabowski już po operacji

W kwietniu "Grabaż" miał krwotok wewnętrzny i lekarze musieli walczyć o jego życie. Teraz muzyk musiał przejść operację.

"Kto idzie w Nowy Rok do szpitala, spędza tam cały rok… W moim przypadku w tym roku się to sprawdza. Znów na oddziale urologii Szpitala Świętej Rodziny w Poznaniu. Już po operacji. Prawie całą przekimałem. Teraz trochę mi zimno jeszcze. Miałem operowaną prostatę, której pilnuję pilnie jak Hirek Wrona, obcinano mi jej przerost, który jest równie upierdliwy, jak to dużo gorsze schorzenie" - napisał w mediach społecznościowych.

"Powoduje kamienie, permanentne zakażenia dróg moczowych, upierdliwość tego stanu jest olbrzymia. Cieszę, że przynajmniej na jakiś czas mam to z głowy. Na jak długo? Pożyjemy, Zobaczymy…" - kontynuował we wpisie.

Apel Krzysztofa "Grabaża" Grabowskiego

Artysta zaapelował do mężczyzn. Podobnie jak Hirek Wrona podkreślił, jak ważne są badania profilaktyczne.

"Może zabrzmi to dziwacznie, ale lubię tu być. Czuję się tu bezpiecznie i zaopiekowany należycie. Wszyscy mili i kompetentni i fachowi. Wiadomość do Panów. Będę kolejnym, które namawia Was na regularne kontrolowanie prostaty. Wczesne wykrycie ratuje życie. Na ratunek przyjdą doskonali specjaliści i sam Da Vinci, robot-operator, który czyni cuda" - podsumował Krzysztof Grabowski.

