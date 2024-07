Dziś coraz częściej twórcy filmów oraz seriali odchodzą od stereotypowych scenariuszy o sex workingu. Pracownice seksualne nie są już przedstawiane w popkulturze wyłącznie jako ofiary, ale jako postaci o złożonej motywacji, które świadomie decydują o swoich życiowych wyborach. Takie właśnie są bohaterki komedii „Wieczór kawalerski".

Pamiętacie "Pretty Woman"?

Jednym z pierwszych filmów z sex workerką w roli głównej jest „Pretty Woman" z 1990 roku. To historia Vivian Ward (w tej roli Julia Roberts), kobiety, która niczym Kopciuszek walczy o swoje szczęście i ląduje w ramionach zamożnego wybawcy. Scenarzyści coraz częściej zupełnie inaczej podchodzą do tego tematu. W takich filmach jak "Powodzenia, Leo Grande", "Biedne Istoty" czy w drugim sezonie "Białego Lotosu" postacie sex workerów nie są stereotypowymi ofiarami zmuszonymi do płatnego seksu czy erotycznego tańca, na który nie mają ochoty. Są osobami pełnymi życia, odwagi, nie wstydzą się swojej pracy i mówią otwarcie, że jest ona dla nich świadomym wyborem, przyjemnością i zwyczajną zabawą.

Kim są bohaterki "Wieczoru kawalerskiego" - Kinga, Sandra i Roxy?

Kinga (w tej roli Joanna Opozda) to inteligentna, niezależna kobieta, pracująca w korporacyjnym call center. Mimo trudnych warunków w domu, gdzie opiekuje się młodszą siostrą Helenką i stara się zaradzić problemom finansowym spowodowanym przez matkę, pozostaje twarda i zdeterminowana. Kreatywność i cięty język pomagają jej radzić sobie w trudnych sytuacjach. Kinga jest lojalna wobec przyjaciół i zawsze gotowa do walki o swoje, nawet gdy oznacza to wchodzenie w niebezpieczne sytuacje.

Roxi (w tej roli Kinga Jasik) to energiczna i przebojowa tancerka w klubie go-go, która uwielbia być w centrum uwagi. Jej styl to mieszanka ekstrawagancji i seksapilu. Roxi jest pełna życia, kocha dobrą zabawę i nie boi się wyzwań.

Sandra (w tej roli Magdalena Perlińska) jest tancerką go-go, jedną z najlepszych w swoim fachu. Jej zmysłowy taniec przyciąga wzrok i sprawia, że jest ulubienicą klientów. Sandra jest inteligentna, dowcipna i pewna siebie. Potrafi prowadzić interesujące rozmowy, co czyni ją wyjątkową w swojej pracy. Pod elegancką fasadą kryje się kobieta, która ciężko pracuje, aby utrzymać swoją pozycję i ziścić marzenia o lepszym życiu.