Chodzi o opóźniony lot z Rodos do Krakowa, przekierowany ostatecznie do Katowic.

"Jeden wielki armagedon"

"To, co zobaczyłem po przejściu kontroli, to jeden wielki armagedon. Ludzie siedzieli wszędzie. Panował ogromny upał, a kupienie wody czy jedzenia zajmowało minimum pół godziny. A to dopiero początek gehenny" - pisze Zbigniew Preisner.

Artysta następnie "ze zdziwieniem odkrył", że "miejsce, które miało być XL (za które zapłacił dodatkowo), nie jest miejscem XL". "Zapytałem stewardessę o przyczynę i dowiedziałem, że zmienili maszynę na taką, w której takie miejsce nie istnieje" - zauważa.

Żądanie odszkodowania od Ryanaira

"Kapitan samolotu miał ok. 45 minut, żeby poinformować pasażerów o przekierowaniu lotu do Katowic. Pasażerowie mogliby się skontaktować z rodzinami, znajomymi i zorganizować szybszy powrót do domu. Dostaliśmy tę informację od kapitana 17 minut przed lądowaniem w Katowicach" - pisze dalej Preisner.

"Moi adwokaci przygotują skargę do Ryanaira, będę się domagał odszkodowania i zadośćuczynienia" - oświadcza.

"Nigdy więcej nie wsiądę do Ryanaira, Państwu zostawiam pod rozwagę" - kwituje gwiazdor.