W półtoragodzinnym wywiadzie dla Piersa Morgana skompromitowany gwiazdor opowiadał m.in. o przemocy ze strony ojca-neonazisty oraz podupadnięciu na zdrowiu wskutek oskarżeń.

Bankructwo Kevina Spaceya

Kevin Spacey rozkleił się jednak w momencie, kiedy wyznał, że wskutek długich batalii sądowych został bankrutem. Aktor ma być winien prawnikom miliony dolarów. Na poczet spłaty długów komornik zajął jego dom w Baltimore, w związku z czym Spacey "nie wie, gdzie będzie mieszkał".

Uniewinnienie od wszystkich zarzutów

Cała afera wybuchła w 2017 roku, kiedy to aktor Anthony Rapp oskarżył Spaceya o molestowanie, do którego miało rzekomo dojść w 1986 roku, gdy Rapp miał 14 lat.

Po długim procesie sąd w 2022 roku uznał Spaceya niewinnym molestowania Rappa. Z kolei w 2023 roku gwiazdor został uniewinniony od szeregu innych zarzutów o "niewłaściwe zachowanie seksualne".

Mimo to wydaje się, że kariera Spaceya nieodwracalnie legła w gruzach. Aktor wystąpił co prawda w 2024 roku w niskobudżetowym thrillerze "Peter Five Eight", ale film przeszedł bez echa. Poza tym żadne propozycje ze strony renomowanych wytwórni czy filmowców nie napływają.