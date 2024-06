Miliarder ożenił się już po raz piąty.

Ślub Murdocha i Żukowej

Jak podaje należący do Murdocha brytyjski tabloid "The Sun", były prezes Fox and News Corp. poślubił w sobotę 67-letnią emerytowaną biolog molekularną Elenę Żukową w swojej posiadłości w Kalifornii.

Ślub nastąpił zaledwie dwa miesiące po tym, jak w marcu "New York Times" doniósł, że Murdoch i Żukowa się zaręczyli. Według "Daily Mail" para poznała się dzięki… trzeciej żonie Murdocha, Wendi Deng.

Zerwane zaręczyny z dziennikarką

Miliarder zaczął spotykać się z Żukową zaledwie cztery miesiące po tym, jak w kwietniu ubiegłego roku zerwał dwutygodniowe zaręczyny z Ann Lesley Smith, 67-letnią prezenterką radiową.

Wszystkie żony miliardera

Przedtem Murdoch był sześć lat żonaty z modelką Jerry Hall. Magnat medialny jest ojcem sześciorga dzieci. Pierwsze dziecko, córkę Prudence, urodziła mu już w 1958 roku pierwsza żona, Patricia Booker.

Z drugiego małżeństwa z Anną Marią Torv, z którą był aż przez 32 lata po ślubie w 1967 roku, Murdoch ma troje dzieci: córkę Elisabeth oraz synów Lachlana i Jamesa.

Z trzeciego małżeństwa z Wendi Deng, trwającego 14 lat od ślubu w 1999 roku, miliarder ma z kolei dwie córki: Grace i Chloe.