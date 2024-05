Dwayne "The Rock" Johnson, który sam jest emerytowaną legendą wrestlingu, od sześciu lat próbował doprowadzić do realizacji biografii innego słynnego zapaśnika i zawodnika MMA Marka Kerra. Wreszcie mu się to udało.

"The Smashing Machine"

"The Smashing Machine" powstaje dla studia A24 realizującego autorskie projekty, co znacznie odbiega od dotychczasowego emploi The Rocka, wyspecjalizowanego w kinie akcji i komediach. Ale podobnie było choćby z komikiem Adamem Sandlerem, który zaskoczył kinomanów i krytyków znakomitą rolą dramatyczną w filmie "Nieoszlifowane diamenty" braci Safdiech.

Reklama

I tak się składa, że za kamerą filmu "The Smashing Machine" stanął właśnie Benny Safdie, w swoim pierwszym przedsięwzięciu bez brata Josha.

Dwayne i Benny to wyjątkowi artyści. Ich wspólna wizja inspirującej historii Marka elektryzuje. Jesteśmy głęboko zaszczyceni ich zaufaniem i pomożemy im wcielić w życie ten niezwykły projekt - wyznał Noah Sacco z A24 po tym, jak studio pokazało pierwsze zdjęcie Dwayne'a Johnsona jako Marka Kerra.

Reklama

Kim jest Mark Kerr?

Mark Kerr to amerykański zapaśnik i zawodnik mieszanych sztuk walki. Wielokrotny zwycięzca turniejów MMA, srebrny medalista Igrzysk Panamerykańskich w zapasach z 1995 roku, dwukrotny mistrz turniejowy UFC w wadze ciężkiej z 1997 roku oraz trzykrotny mistrz świata ADCC w submission grapplingu z lat 1999 i 2000.

Kerr był uzależniony od leków przeciwbólowych i film opowie nie tylko o sukcesach sportowych, ale i skomplikowanym życiu prywatnym gwiazdora.