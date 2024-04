Z nieoficjalnych informacji telewizji TF1 wynika, że Depardieu został zatrzymany przez policję w poniedziałek rano i miał stawić się na komisariacie w 14. dzielnicy Paryża.

Depardieu oskarżony o napaść na tle seksualnym

Śledczy mieli przesłuchać aktora w związku z zeznaniami dwóch kobiet, które oskarżają go o napaść na tle seksualnym. Źródła TF1 wskazują, że jest to kontynuacja postępowania przeciwko Depardieu po dwóch skargach dotyczących realizacji zdjęć do filmów, w których występował 75-latek.

Zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa złożyły dwie kobiety. Jedna z nich utrzymuje, że aktor molestował ją w 2021 roku na planie filmu "Les Volets Verts" w reżyserii Jeana Beckera. Zawiadomienie drugiej kobiety dotyczy wykorzystywania seksualnego w 2014 roku. Do przestępstwa miało dojść w trakcie prac nad filmem "Le Magicien et le Siamois".

Trzy śledztwa ws. Gerarda Depardieu

Media przypominają, że w sprawie Depardieu prowadzone są obecnie trzy śledztwa. Najpoważniejsze zarzuty dotyczą gwałtu i napaści, których miał dopuścić się wobec aktorki Charlotte Arnould. Śledztwo w tej sprawie trwa od 2020 roku.