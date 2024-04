Na początku marca Magda Mołek wyznała na Instagramie, że rozstała się z mężem, Maciejem Taborowskim.

Magda Mołek poprosiła o uszanowanie momentu, w którym się znalazła

"Uprzedzając ewentualną medialną burzę, w trosce o spokój moich dzieci i najbliższych, chcę Was poinformować, że musiałam podjąć decyzję o rozwodzie z moim mężem. Proszę o uszanowanie tego trudnego momentu. Każde naruszenie moich dóbr osobistych, mojej prywatności, będzie niezwłocznie kierowane na drogę sądową. Te z Was, które są mi dziś życzliwe, proszę o wsparcie. Dziękuję. Magda" – napisała dziennikarka.

Magda Mołek o tym, jak sobie radzi

W niedzielę Magda Mołek opublikowała rolkę składającą się z jej zdjęć. Uśmiechnięta dziennikarka pozowała w jasnych dżinsach i białej koszulce w paski. Do posta załączyła jednak słodko-gorzki wpis.

"W życiu można podpierać ściany, ale można też wyjść do tego świata. Próbować zmian, odważać się, podejmować wysiłek. Nic nie jest łatwe, nic nie spada samo z nieba. Przez wiele ostatnich miesięcy przekonałam się, że bycie "dzielną" to ogromne obciążenie. Starałam się więc robić swoje, tak, jak mogę i umiem w danym momencie, na ile starczało mi sił. I choć wiele razy nie starczało, to trwałam w tym. A to dla mnie - tej zawsze dzielnej i odważnej - było ogromnym wyzwaniem" – oznajmiła dziennikarka.

"Ale dziś wiem, że nie muszę i nie chcę być dzielna. A jak sobie na to pozwalam, to zaczynam spokojniej żyć. I wtedy mogę śmiało mówić "ja się dopiero rozkręcam" w pewności, że wszystko będzie dobrze, bo znam siebie. I wiem, że sobie poradzę - jakoś. I to "jakoś" będzie dobre. Bo przecież nie musi być zawsze najlepsze, prawda?" – podsumowała.

Kim jest Maciej Taborowski?

Magda Mołek i Maciej Taborowski mają dwóch synów: Henryka, który przyszedł na świat w 2011 roku i siedem lat młodszego Stefana. Małżeństwo dbało o swoją prywatność.

Taborowski jest uznanym prawnikiem. W latach 2019-2022 był zastępcą Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara. Jako adwokat i ekspert z tytułem doktora habilitowanego specjalizuje się w prawie unijnym i międzynarodowym. Pod koniec grudnia 2023 roku został członkiem rady nadzorczej Telewizji Polskiej.