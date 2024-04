Alan Ritchson sam jest chrześcijaninem, ale w wywiadzie dla "The Hollywood Reporter" bardzo krytycznie odniósł się do współczesnej wspólnoty tworzącej Kościół katolicki.

Tuszowanie pedofilii w Kościele

Dzisiejsi chrześcijanie stali się najbardziej zaciekłym plemieniem. Ich zachowania stoją w sprzeczności do nauk Jezusa, który wzywał nas do czynienia dobra - zauważył aktor.

Ritchson uznał też za "odrażające" tuszowanie "okrucieństwa i przemocy" w Kościele. Nie mogę nawet przez sekundę popierać Kościoła katolickiego, którego częścią są kardynałowie, biskupi i księża ze skłonnościami pedofilskimi - oznajmił.

Trump jako "gwałciciel i oszust"

Aktor spostrzegał również, że "to wręcz niewiarygodne", że niektórzy chrześcijanie otwarcie wspierają Donalda Trumpa i pragną jego powrotu do władzy.

Trump to gwałciciel i oszust, a mimo to cały Kościół wydaje się traktować go jak swego reprezentanta. Nie pojmuję tego - powiedział Reacher.

Wywiad odbił się szerokim echem za Oceanem. Część wściekłych katolików i środowisk prawicowych wzywa do bojkotu serialu "Reacher" dostępnego w Amazon Prime Video.