Australijska aktorka obecnie promuje swoje książkowe wspomnienia "Rebel Rising", dlatego pełno jej w amerykańskich mediach.

Utrata dziewictwa w wieku 35 lat

W nowym wywiadzie dla magazynu "People" gwiazda podzieliła się rewelacją, że do 35. roku życia była dziewicą. Dodała, że ma nadzieję, że jej historia utwierdzi młodych ludzi w przekonaniu, że "nie każdy musi tracić dziewictwo jako nastolatek".

Ludzie mogą poczekać, aż będą gotowi lub nieco dojrzalsi – stwierdziła Wilson. Myślę, że to może być pozytywny przekaz. Oczywiście nie musisz czekać, aż będziesz po trzydziestce, tak jak ja, ale jako młody człowiek nie powinieneś odczuwać presji - zauważyła.

Temat tabu i ukrywanie się przez lata

Celebrytka zdradziła, że całymi latami unikała rozmów na ten temat, ponieważ czuła się "zawstydzona". Normalnie wychodziłam z pokoju, kiedy toczyła się rozmowa – przyznała. Ludzie mówili: "Och, w wieku 24 lat jest już tak późno". A ja siedziałam i myślałam: "O mój Boże, mój numer to 35. Co do cholery? Wyjdę na największą przegraną" - dodała.

Jednak Wilson nie żałuje, że odkrywała seksualność w tak niespiesznym tempie. Jej zdaniem "późno dojrzała", na co złożyło się wiele czynników, w tym jej orientacja seksualna. Postrzegałam małżeństwo jako coś okropnego i stratę czasu - stwierdziła, sugerując zarazem, że gdyby przyszła na świat "20 lat później", przy takim wzroście tolerancji społecznej w międzyczasie byłoby jej znacznie łatwiej.

Myślę, że to po prostu znak tego, gdzie było wtedy społeczeństwo - skwitowała.

Szczęśliwy związek i córeczka

Rebel Wilson jest zaręczona z 40-letnia projektantką mody i biżuterii Ramoną Agrumą.

W 2022 roku para powitała na świecie swoje pierwsze wspólne dziecko, urodzoną za pośrednictwem surogatki córkę o imieniu Royce Lillian.