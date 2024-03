Meghan Markle, która wraz ze swoim mężem księciem Harrym wyprowadziła się do Stanów Zjednoczonych, próbuje swoich sił w tamtejszym biznesie. Na swoim Instagramie na początku marca ogłosiła, że wprowadza na rynek nową markę "American Riviera Orcharda". Biznes księżnej Sussex to produkcja i sprzedać m.in. dżemów.

Meghan Markle skrytykowana za swój nowy biznes

Nie wszyscy jednak uważają, że to dobry pomysł. Jedną z takich osób jest prezenterka Megyn Kelly. W show "Paul Murray Live" w Sky News Australia skrytykowała biznes byłej księżnej.

To nowa marka lifestylowa. Pieczesz? Nie wierzę w to. Nie rozumiem tego i nie sądzę, że ludzie będą zainteresowani jej "marką" - stwierdziła. Dalej było jeszcze ostrzej. Dziennikarka porównała Meghan do Marthy Stewart. Zaznaczyła przy tym, że ta druga ma chociaż pojęcie o tym, jak gotować i nakryć stół.

Jakie kwalifikacje ma Meghan Markle, aby to zrobić? To wszystko jest oszustwem - powiedziała.

Czy biznes Meghan Markle się powiedzie a ona sama udowodni, że to, co sprzedaje to dobry produkt, warty uwagi? Przekonamy się niebawem.