Temat prawa do aborcji powraca zarówno w dyskursie publicznym, jak i wśród polityków. Szymon Hołownia wraz z politykami partii, którą reprezentuje, czyli Trzeciej Drogi uważa, że w tej kwestii trzeba przeprowadzić referendum.

Andrzej Duda o aborcji. Co powiedział?

Ostatnio na ten temat wypowiedział się prezydent Andrzej Duda.

Jestem człowiekiem, który broni życia. Dla mnie aborcja jest pozbawieniem życia małego człowieka, który znajduje się w łonie matki. Jeśli ktoś żąda aborcji, to dla mnie żąda prawa do zabijania- powiedział w rozmowie z TVN24.

Dodał, że jego zdaniem nie powinno odbyć się "referendum w sprawie życia i śmierci". Jego słowa trafiły na instagramowy profil Ogólnopolskiego Strajku Kobiet. Wpis wywołał oburzenie i burzliwą dyskusję. Wzięła w niej udział także aktorka - Aleksandra Konieczna.

Aleksandra Konieczna krytykuje Dudę i Hołownię

Co za dziki pomysł z referendum - napisała, odnosząc się najpierw do pomysłu marszałka Sejmu.

Dostało się także prezydentowi Andrzejowi Dudzie. Zwróciła uwagę, że w Polsce w dużej mierze to mężczyźni decydują o tym, jak ma wyglądać prawo do aborcji. Na początku swojego wpisu stwierdziła, że to kobiety w wieku rozrodczym powinny decydować w tej sprawie.

Czy też dla równości, szeroko rozumianej równości rozpiszemy referendum w sprawie viagry? Czy zdrowa dla panów, czy moralna, czy jest kłamstwem, złem, nadużyciem? Weźmy w krajowym referendum na temat viagry udział wszyscy! Cała Polska! Zwiążmy lekarzy klauzulami sumienia w sprawie viagry. Zobaczmy wszyscy, cała Polska, mężczyzn w zwisie lub półzwisie. Absurdalne? Czemu? Przyjrzyjmy się temu lustrzanemu odbiciu - napisała Aleksandra Konieczna.