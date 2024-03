Prowadzący "Szkło kontaktowe" postanowili pośmiać się nieco z Daniela Obajtka.

W artykule Onetu ujawniono, że za rządów Zjednoczonej Prawicy CBA podsłuchiwało i nagrywało rozmowy telefoniczne Daniela Obajtka. Napisano m.in. o pustych lotach, wynajętego przez Orlen boeinga, do Chin i z powrotem, co mogło kosztować nawet milion dolarów.

Ujawnione zostały także stenogramy rozmów między Danielem Obajtkiem i członkiem zarządu Orlenu, czyli Adamem Burakiem. Prowadzący "Szkło kontaktowe" to właśnie tę wymianę zdań wziął na warsztat.

Tak "Szkło kontaktowe" zadrwiło z Daniela Obajtka

Grzegorz Markowski i Szymon Jachimek wcielili się w Obajtka i Buraka i sparodiowali fragment rozmowy o wysłaniu do Watykanu konwoju tirów ze środkami ochrony. Odbyła się ona 8 maja 2020 r., w szczycie pandemii Covid-19 oraz w środku kampanii prezydenckiej.

Swoją "interpretację" tego dialogu zamieścili na profilu "Szkła kontaktowego" na Facebooku. Rozmowa dotyczyła wysłania papieżowi Franciszkowi wielu tysięcy litrów płynówdo dezynfekcji, kilkuset tysięcy maseczek ochronnych oraz kombinezonów.

Uwaga, uwaga! Teatrzyk Szkła Kontaktowego prezentuje: "Jak Daniel z Adamem o papieżu rozmawiał", dramat w jednym akcie w wykonaniu Grzegorz Markowski i Szymon Jachimek - napisano w zajawce publikacji.

Internauci zachwyceni nagraniem "Szkła kontaktowego". "Kurra! To było genialne!"

Nagranie zostało wrzucone do sieci między drugą a trzecią częścią "Szkła kontaktowego". Przekleństwa, które padały w trakcie rozmowy Obajtka i Buraka zastąpili słowem "kurrra".

Internautom nagranie parodii przypadło do gustu. "Dzięki waszym popisom artystycznym ten odcinek "Szkła" przejdzie do historii, kura!"; "Oglądałam. Kurra! To było genialne!", "Fantastyczne wykonanie"; "No w końcu. Prawdziwe "rozmowy biznesowe" elit z PiS" - pisali w komentarzach.