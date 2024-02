O 21-letnim Jacku Sweeney'u zrobiło się głośni, gdy zaczął w sieci publikować dane na temat lotów prywatnego odrzutowca Elona Muska. Kiedy zaczęła się wojna w Ukrainie, mężczyzna założył na Twitterze dwa konta i to tam informował o rejsach rosyjskich oligarchów i miliarderów.

Mimo, że dawniej Twitter a obecnie platforma X zablokowała mu konta w grudniu 2022 roku, otworzył nowe na Facebooku i Instagramie i to tam nadal informował o lotach m.in. Donalda Trumpa, czy Taylor Swift.

Co znalazło się w liście od prawników Taylor Swift?

Teraz od prawniczki celebrytki otrzymał list, w którym ta wzywa go do zaprzestania publikowania danych na temat lotów Swift. Zaznaczyła w nim, że Swift "nie będzie miała innego wyboru, jak tylko skorzystać z wszelkich możliwych środków prawnych", jeśli 21-latek nie zaprzestanie "prześladowania i nękania" aktorki.

Prawniczka stwierdziła, że wpisy Sweeneya wyrządziły Swift i jej rodzinie "nieodwracalną szkodę, a także emocjonalne i fizyczne cierpienie" oraz zwiększyły "poczucie ciągłego lęku o własne bezpieczeństwo".

"Chociaż dla ciebie to może być gra lub droga, która (...) przyniesie ci bogactwo lub sławę, dla naszej klientki jest to sprawa życia i śmierci" - napisała Katie Wright Morrone.

Treść listu opublikował "Washington Post". Okazuje się, że 21-latek otrzymał to pismo w grudniu ubiegłego roku. Z prośbą o pomoc zwrócił się do Electronic Frontier Foundation, organizacji zajmującej się prawami cyfrowymi. Ostatecznie specjalizujący się w kwestiach związanych z wypowiadaniem się w sieci prawnik James Slater zajął się sprawą Sweeneya.

Ile lotów wykonał odrzutowiec Taylor Swift?

Uznał, co też napisał w odpowiedzi na list Morrone, że ta nie przedstawiła "żadnego roszczenia prawnego", a same informacje o lotach "nie stanowiły zagrożenia" dla bezpieczeństwa Swift. W jego opinii konto Sweeneya "nie narusza żadnych dóbr osobistych" piosenkarki. Jego zdaniem pismo Morrone było bezpodstawne a wysłano je by Sweeney "usunął wszystko i zrobił to, co powiedzieli".

- Tu nie chodzi o zakładanie komuś nadajnika GPS i naruszanie jego prywatności. Chodzi o wykorzystanie informacji publicznych do śledzenia odrzutowca osoby publicznej. W ten sposób próbują stłumić PR-owy problem i zastraszyć mojego klienta, by wyciszyć niekorzystne publikacje - powiedział.

Według danych, które krążą w sieci odrzutowiec Swift od stycznia do lipca 2022 roku wykonał 170 lotów, spędzając w powietrzu łącznie 22 923 minuty, czyli blisko 16 dni. Według Yard średni czas lotu wyniósł zaledwie 80 minut., zaś najkrótszy lot - z Missouri do Nashville - trwał 36 minut. Odrzutowiec Taylor Swift wygenerował ślad węglowy wielkości 8293,54 ton. To blisko 1200 razy więcej niż całkowita roczna emisja przeciętnego człowieka.