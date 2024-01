Aktorzy Zazie Beetz i Jack Quaid zostali w tym roku gospodarzami ważnego, filmowego wydarzenia, jakim jest ogłoszenie nominacji do Oscarów 2024. Statuetki zostaną wręczone w marcu. Galę prowadzi Jimmy Kimmel. Oscary przyznawane są przez Amerykańską Akademię Sztuki i Wiedzy Filmowej. Nagrody wręczone będą po raz 96.

Nagroda Akademii Filmowej przedstawia wspartego na mieczu rycerza stojącego na rolce filmu. Pięć szprych reprezentuje różne grupy zawodowe reprezentowane w Akademii – od aktorów, scenarzystów i reżyserów po producentów i techników.

Najlepszy film - nominacje

"American Fiction", "Anatomia upadku", "Barbie", "Przesilenie zimowe", "Czas krwawego księżyca", "Maestro", "Oppenheimer", "Poprzednie życie", "Biedne istoty", "Strefa interesów".

Najlepszy reżyser - nominacje

Justine Triet – "Anatomia upadku", Martin Scorsese – "Czas krwawego księżyca", Christopher Nolan – "Oppenheimer", Yorgos Lanthimos – "Biedne istoty", Jonathan Glazer – "Strefa interesów".

Najlepsza aktorka w roli głównej - nominacje

Annette Bening – "Nyad", Lily Gladstone – "Czas krwawego księżyca", Sandra Hüller – "Akademia upadku", Carey Mulligan – "Maestro", Emma Stone – "Biedne istoty".

Aktorzy nominowani za główne role

Bradley Cooper – "Maestro", Colman Domingo – "Rustin", Paul Giamatti – "Przesilenie zimowe", Cillian Murphy – "Oppenheimer", Jeffrey Wright – "American Fiction".

Filmy nominowane za zdjęcia

"Hrabia", "Czas krwawego księżyca", "Maestro", "Oppenheimer", "Biedne istoty".

Efekty specjalne - nominacje

"Twórca", "Godzilla Minus One", "Strażnicy galaktyki: Volume 3", "Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One", "Napoleon".

Aktorzy nominowani za role drugoplanowe

Sterling K Brown – za film "American Fiction", Robert De Niro – "Czas krwawego księżyca", Robert Downey Jr – "Oppenheimer", Ryan Gosling – "Barbie", Mark Ruffalo – "Biedne istoty".

Najlepszy scenariusz adaptowany - nominacje

"American Fiction" – Cord Jefferson, "Barbie" – Greta Gerwig, Noah Baumbach, "Oppenheimer" – Christopher Nolan, "Biedne istoty" – Tony McNamara, "Strefa interesów" – Jonathan Glazer.

Najlepszy scenariusz oryginalny - nominacje

"Anatomia upadku" – Justine Triet, Arthur Harari; "Przesilenie zimowe" – Alexander Payne; "Maestro" – Bradley Cooper, Josh Singer; "Poprzednie życie" – Celine Song, "Obsesja" – Samy Burch.

Najlepsza aktorka drugoplanowa - nominacje

Emily Blunt – "Oppenheimer", Danielle Brooks – "The Color Purple", America Ferrera – "Barbie", Jodie Foster – "Nyad", Da’Vine Joy Randolph – "Przesilenie zimowe".

Nominacje za kostiumy

"Barbie", "Killers Of The Flower Moon", "Napoleon" "Oppenheimer", "Poor Things".

Najlepsza piosenka - nominacje

“FlaminHot: Smak sukcesu" - “The Fire Inside”; “I’m Just Ken” – "Barbie" (Mark Ronson, Andrew Wyatt); “It Never Went Away” – Jon Batiste: "Amerykańska symfonia"; Wahzhazhe (A Song for My People) – "Czas krwawego księżyca", “What Was I Made For?” – "Barbie" (Billie Eilish O’Connell, Finneas O’Connell).

Najlepszy pełnometrażowy film animowany - nominacje



"Chłopiec i czapla", "Elemental", "Nimona", "Pies i robot", "Spider Man: Poprzez multiwersum".

Najlepszy film międzynarodowy - nominacje

"Ja, kapitan" (Io Capitano), "Perfect Days", "Śnieżne bractwo" (Society of the Snow), "The Teachers’ Lounge", "Strefa interesów".

Najlepszy pełnometrażowy dokument - nominacje

"Bobi Wine: The People’s President", "The Eternal Memory", "Four Daughters", "To Kill a Tiger", "28 Days in Mariupol".

Najlepsze muzyka - nominacje

"American Fiction", "Indiana Jones i artefakt przeznaczenia", "Czas krwawego księżyca", "Oppenheimer", "Biedne itoty".

Dźwięk - nominacje

"Twórca", "Maestro", "Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One", "Oppenheimer", "Strefa interesów".

Montaż - nominacje

"Anatomia upadku", "Zimowe przesilenie", "Czas krwawego księżyca", "Oppenheimer", "Biedne istoty".