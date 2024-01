Głośno zrobiło się o posłance PiS, Teresie Pamule, która z mównicy sejmowej obwieściła w środę, że Maciej Orłoś, który wrócił do "Teleexpresu", się postarzał i ludzie nie chcą go oglądać. "Co on wygaduje" - mówiła. Teraz w rozmowie z dziennikarzami stwierdziła, że nie ma za co przepraszać. "Czemu się państwo czepili" -powiedziała m.in.