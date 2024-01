Aneta Kręglicka to bizneswoman, modelka i dawna Miss Świata. Tytuł ten zdobyła w 1989 r. Choć ma już 58 lat, olśniewa formą i urodą.

Aneta Kręglicka ma za sobą trudny czas. W 2013 roku modelka straciła ojca. Na co dzień niechętnie dzieli się swoją prywatnością. Czasem jednak wpuszcza fanów do swojego życia. W wywiadzie dla "Urody Życia" opowiedziała, że przez dwa lata po śmierci taty nie mogła dojść do siebie. 58-latka podzieliła się teraz historią o odejściu swojej mamy.

Na Instagramie Aneta Kręglicka opublikowała post, w którym opowiedziała o uczuciach towarzyszących jej po śmierci rodziców. Okazuje się, że jej mama zmarła rok temu.

Aneta Kręglicka: Pożegnania nigdy nie są łatwe

- Przeżywam ostatnie dni w moim rodzinnym domu. Szczególny moment. Podjęłam trudną, ale konieczną decyzję, by po stracie, po upływie roku, iść dalej. Tu pozostawiam część swojego życia, a zabieram wspomnienia i wrażliwe chwile. Nie jest mi łatwo, bo pożegnania nigdy nie są łatwe - zaczęła wpis.

- Mimo to wiem, że jestem szczęściarą, miałam dom marzeń, dom pięknych i dobrych ludzi. To oni dali mi ogrom miłości, nauczyli zasad, przyzwoitości, szacunku dla innych, wrażliwości i empatii. (...) Zawsze czułam ich wsparcie i sama też nie zawiodłam zaufania. To dzięki nim jestem jaka jestem, silna, z poczuciem własnej wartości. Chciałabym być podobnym wzorem dla mojego syna - napisała Aneta Kręglicka.

- Niestety, dzisiaj muszę pogodzić się ze swoją stratą i myślą, że pewien etap w moim życiu zakończył się bezpowrotnie, że przestałam być dzieckiem. I to chyba jest najtrudniejsze. Nie usłyszę w słuchawce telefonu: "Córeczko, jedź ostrożnie". Nie powiem: "Nie ma jak u mamy". Smutne, bo nieodwracalne - podkreśliła.

Aneta Kręglicka jest żoną reżysera Macieja Żaka. Mają dorosłego już syna, Aleksandra.