Katarzyna Błażejewska-Stuhr jest dietetyczką. Bardzo angażuje się też w życie społeczne. Żona Macieja Stuhra na swoim profilu na Instagramie mówi o zdrowym odżywianiu i życiu w zgodzie ze swoim ciałem. Czasem wychodzi poza ten obszar. W nowym poście odniosła się do aktualnych wydarzeń politycznych.

Paląca sprawa termostatu w domu Wąsików

Zatrzymanie i aresztowanie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika to od kilku dni temat numer jeden. W rozmowie z Danutą Holecką w TV Republika żony polityków opowiedziały o tym, jak te wydarzenia wpłynęły na ich życie. Wypowiedź Romy Wąsik natychmiast przyciągnęła uwagę.

- Nie spodziewałam się tego, że zastanę taką rzeczywistość. Jak ja wstałam rano, tak, jakby mi zabrali męża w takim dosłownym znaczeniu. Wszystko stoi, kubek z herbaty, kluczyki, które gdzieś rzucił. I takie prozaiczne rzeczy — jest za zimno, trzeba zrobić cieplej. Ale jak? To zawsze robił on. Wie Pani redaktor, ja dzisiaj jak do niego przyszłam, to się zapytałam, jak mam zwiększyć temperaturę na tym urządzeniu, żeby zrobiło się odrobinę cieplej. Wytłumaczył mi - mówiła w TV Republika.

Żona Macieja Stuhra o cieple i feminizmie

- Trochę politycznie, ale bardziej feministycznie i ludzko. Męża nie ma, zimno jest. Na szczęście mąż nie łamał prawa, więc jest w pracy, a nie w więzieniu - napisała.

"Osoby każdej płci powinny być samodzielne"

Katarzyna Błażejewska-Stuhr poruszyła przy tym ważny temat.

- A co ważniejsze ja wiem, co zrobić i gdzie szukać pomocy, kiedy jej potrzebuję. Awaria pieca składania mnie do tego, żeby o samodzielności kilka słów powiedzieć… osoby każdej płci powinny umieć gotować, gospodarować finansami, zarabiać pieniądze i robić rzeczy, które są niezbędne do codziennego funkcjonowania - napisała.